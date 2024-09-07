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Elazığ'ı sel vurdu: 10 köy yoluna ulaşım aksadı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 11:49 Güncelleme: 07.09.2024 11:56
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Elazığ’ı sel vurdu: 10 köy yoluna ulaşım aksadı

Elazığ'ın Palu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle köy yollarında hasar meydana geldi. İlçede etkili olan yağışlar sonrası Gökdere köy yolunun geçtiği vadideki dereler taştı. İşte detaylar...

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