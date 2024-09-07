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4 yıldır kaçıyordu... Kıyafet alırken yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 11:58 Güncelleme: 07.09.2024 11:58
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4 yıldır kaçıyordu... Kıyafet alırken yakalandı

Bursa'da çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır kaçan şüpheli, mağazada kıyafet alırken yakalandı.

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