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Su samuru önce yakalandı sonra doğaya salındı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 11:32 Güncelleme: 07.09.2024 11:32
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Su samuru önce yakalandı sonra doğaya salındı

Erzincan’da balıkları yediği tespit edilen su samuru önce kapanla yakalandı ardından tekrar doğaya salındı.

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