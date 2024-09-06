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Vize ayarlama vaadiyle dolandırıcılık! Eksik evrak savunması

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 09:40 Güncelleme: 06.09.2024 09:42
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Vize ayarlama vaadiyle dolandırıcılık! Eksik evrak savunması

Yurt dışında çalışmak isteyenlere vize, konaklama gibi hizmetler ayarladığını öne süren bir kişi, müşterilerinden binlerce Euro topladı. İddialara göre verdiği vaatlerin hiçbirini yerine getirmedi. Sonrasında da kendisinden hesap sormaya kalkanları “eksik evrak” vermekle suçladı. Olay şimdi mahkemelik oldu.

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