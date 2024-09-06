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Emekli öğretmeni yeğeni dolandırdı! Tüm malına el koydu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 09:23
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Emekli öğretmeni yeğeni dolandırdı! Tüm malına el koydu...

Tekirdağ'da yaşayan 86 yaşındaki emekli öğretmen Nesime Demircan üvey yeğeni tarafından dolandırıldı. Yaşlı kadın kendisine baktığı için ev ve arsa tapusunu yeğenine verirken bir süre sonra ikili arasında anlaşma yaşandı. Yeğen Hakan Şimşekli yaşlı kadının hesabındaki tüm parayı çekerek, evden çıkması için tehditler savurdu. Emekli öğretmen Demircan konuya ilişkin devletten yardım istedi.

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