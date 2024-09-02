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Ankara'da inşaat iskelesi kırıldı! 3 kişi hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 15:14
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Ankara’da inşaat iskelesi kırıldı! 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartman inşaatının 12. katındaki iskelenin düşmesi sonucu 3 işçi düştü. 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu.

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