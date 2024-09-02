02 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

TEM'de zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 15:29
ABONE OL
TEM’de zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, TEM Otoyolu'nda 3 tanker, 2 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör