Ankara'da inşaat iskelesi kırıldı! 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartman inşaatının 12. katındaki iskelenin düşmesi sonucu 3 işçi düştü. 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu.

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