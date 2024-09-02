02 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 14:03 Güncelleme: 02.09.2024 14:03
ABONE OL
Samsun’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör