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Zehir tacirlerine geçit yok! 5 kişi yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 10:52 Güncelleme: 01.09.2024 10:59
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Zehir tacirlerine geçit yok! 5 kişi yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 800 sentetik hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.

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