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Drift atıp park halindeki otobüse böyle çarptı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 10:53 Güncelleme: 01.09.2024 10:53
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Drift atıp park halindeki otobüse böyle çarptı

Bursa’da bir sürücü, kullandığı otomobille dakikalarca drif attı. Aracın kontrolü kaybeden sürücü park halindeki bir otobüse çarptıktan sonra olay yerinden kaçıp kayıplara karıştı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

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