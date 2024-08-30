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24 düzensiz göçmen yakalandı! 2 kişi tutuklandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 11:58 Güncelleme: 30.08.2024 12:02
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24 düzensiz göçmen yakalandı! 2 kişi tutuklandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,arama yaptıkları bir kamyonda 22, otomobilde ise 2 düzensiz göçmen olmak üzere toplamda 24 kaçak yakaladı. Yakalanan kişiler Geri Gönderme Merkezine gönderilirken, 2 insan kaçakçısı tutuklandı.

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