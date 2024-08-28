İstanbul’da metroda toka satan Suriyeli çocuğa şiddet! Soruşturma başlatıldı

İstanbul'da iddiaya göre 22 Ağustos 2024 Perşemen günü Yenikapı - Hacıosman seferini yapan metroda bir şahıs, saç tokası satan Suriyeli bir çocuğa şiddet uyguladı. Şahsın çocuğa vurma anları bir başka yolcu tarafından görüntülendi.

Akşam saatlerinde meydana geldiği öğrenilen olayda, çocuğa vuran şahsın bağırdığı da duyulurken; dayak yiyen Suriyeli çocuk ise korkudan ağladı. O sırada çevrede bulunan diğer yolcular ise araya girerek olayı önlemeye çalıştı.