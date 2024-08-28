İstanbul'da metroda toka satan Suriyeli çocuğa şiddet! Soruşturma başlatıldı
İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metrosunda bir şahıs, toka satan Suriyeli küçük çocuğa saldırdı. Bağırarak çocuğa tokat atan şahıs çevredekiler tarafından engellenmeye çalışılırken, dayak yiyen çocuğun ise ağladığı görüldü. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve şahsın yakalanması için çalışma yürütüldüğünü duyurdu.
İstanbul'da iddiaya göre 22 Ağustos 2024 Perşemen günü Yenikapı - Hacıosman seferini yapan metroda bir şahıs, saç tokası satan Suriyeli bir çocuğa şiddet uyguladı. Şahsın çocuğa vurma anları bir başka yolcu tarafından görüntülendi.
Akşam saatlerinde meydana geldiği öğrenilen olayda, çocuğa vuran şahsın bağırdığı da duyulurken; dayak yiyen Suriyeli çocuk ise korkudan ağladı. O sırada çevrede bulunan diğer yolcular ise araya girerek olayı önlemeye çalıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir paylaşım yaparak olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç paylaşımında, "İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Masumiyetin timsali bir çocuğa sebebi ne olursa olsun fiziksel şiddet uygulanması asla kabul edilemez. Irkı, rengi, dini, dili ne olursa olsun yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, değerlerimizle kesinlikle bağdaşmamaktadır. Unutulmamalıdır ki çocuk gülerse dünya güler. Çocuk ağlarsa vicdanlar ağlar, dünya ağlar." ifadelerini kullandı.
TEPKİ YAĞDI
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar da duruma tepki gösterdi. Tayyar paylaşımında, "Hangi ara bu kadar merhametsiz olduk? Toka satan bir çocuğa sırf Suriyeli olduğu için tokat atıp dövmek, nasıl bir ruh halidir? İbret olsun diye asıl bu tür insanımsı varlıkları kulağından tutup demir parmaklıkların arkasına atmak lazım. Eminim, en kısa sürede hak ettiği cezayı alır. O çocuğun gözyaşları bir ömür boyu onu iflah etmez." dedi.
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