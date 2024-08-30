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Motosiklet çarptı | Baba ve kızı birbirinden ayırdı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 12:39
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Motosiklet çarptı | Baba ve kızı birbirinden ayırdı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Efe Kavas'ın (19) yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Nurettin Öztürk ile kızı Cansu Öztürk'e (7) çarptı. Kazada Kavas ve Öztürk yaralanırken, hastaneye kaldırılan küçük kız hayatını kaybetti.

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