29 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Üsküdar'da araç alev topuna döndü! Kullanılamaz hale geldi

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 01:00 Güncelleme: 29.08.2024 01:06
ABONE OL
Üsküdar’da araç alev topuna döndü! Kullanılamaz hale geldi

Üsküdar'da panik anlar yaşandı. Park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İhbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör