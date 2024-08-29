Aile içi kavga kanlı bitti! Babasını öldürüp annesini yaraladı
Bursa'da kan donduran bir olay yaşandı. Anne ve babanın kavgasına karışan en büyük oğul eline aldığı bıçakla dehşet saçtı. Bıçakla babasını öldüren şahıs ardından annesini ağır yaraladı. Korkunç olay sonrası karakola giderek teslim olan şahıs gözaltına alınırken 2 kardeşi ise koruma altına alındı.
Bursa'da anne ve babasının kavgasına dahil olan ailenin en büyük oğlu, eline aldığı bıçakla dehşet dolu dakikalar yaşattı. Şahıs elindeki bıçakla babasını öldürdükten sonra annesini de ağır yaraladı.
ANNE BABANIN KAVGASINDA KANLI SON!
Olay, Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Selahattin K. ve kimliği öğrenilemeyen anne arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.
BABA KATİLİ OLDU
Anne ve babanın tartışmasına ailenin en büyük oğlu olan A.K. dahil oldu. A.K. mutfaktan eline aldığı bıçakla baba Selahattin K.'yi ve annesini defalarca bıçakladı. Panik yapan A.K., kardeşlerini alarak dışarıya çıktı. Bir süre bekleyen genç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisini ihbar etti.
ANNENİN DURUMU AĞIR
Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri evin kapısının kapalı olması nedeniyle içeri giremedi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, korkunç tabloyla karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde baba Selahattin K.'nin öldüğünü tespit ederken ağır yaralanan anneye yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan annenin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
KENDİNİ İHBAR ETTİ GÖZALTINA ALINDI
Olaydan hemen sonra gözaltına alınan A.K., jandarma karakoluna götürülürken 2 kardeşi ise koruma altına alındı. Aynı binada yaşayan komşuları yaşanan olaydan sonra eve girmekte tedirginlik yaşıyor.
2 hafta önce binaya taşındıkları öğrenilen ailenin kimseyle sohbet etmediği ve çevreden de tanınmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EGM Komiser Yardımcısı alımı 2024 | PAEM 450 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?
- YÖKDİL sınav sonuçları AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 YÖKDİL sınav sonuç sorgulama ekranı...
- EBA bilgi güncelleme açıldı mı, ne zaman açılacak? 2024 EBA güncellendi mi, hangi tarihte olacak? MEB EBA güncelleme tarihleri...
- Garanti BBVA, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, Ziraat ve Diğerleri paylaştı! Başvurana şipşak ödenecek: 23.500 TL cepte!
- 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı tam gün mü , yarım gün mü? 2024-2025 resmi tatiller takvimi...
- Tarım Kredi'de ay sonu fırsat kataloğu | 16'lı tuvalet kağıdı 132 TL'ye düştü! İşte indirimli ürünler listesi; zeytinyağı, nohut...
- Emekliye iki maaş birden yatacak! SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı fark etmeksizin piyango vurdu: 10.000, 12.500, 15.250, 20.000 TL alana...
- Asla kilo veremiyorum derken bu yöntemle 75 kilo verdi! 37'lik kadının sıfır beden olma sırrı çıktı: "Her gün sayarak..."
- AJET 590 TL UCUZA BİLET KAMPANYASI 2024 | AJET yurtiçi ucuza uçak bileti satışı başladı, ne zamana kadar? Hangi tarihlerde geçerli?
- Galatasaray - Young Boys maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? GS Young Boys maçı şifresiz mi?
- Memura 2025 zammı oluştu: En düşük memur emeklisine %43.31’lik ayar kapıda! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma…
- B sınıfı ehliyeti olana yeni düzenleme: Artık araç kullanamayacaklar... Şartları değişiyor!