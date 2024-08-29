Aile içi kavga kanlı bitti! Babasını öldürüp annesini yaraladı

Ölen baba Selahattin Karatay'ın fotoğrafı.

BABA KATİLİ OLDU

Anne ve babanın tartışmasına ailenin en büyük oğlu olan A.K. dahil oldu. A.K. mutfaktan eline aldığı bıçakla baba Selahattin K.'yi ve annesini defalarca bıçakladı. Panik yapan A.K., kardeşlerini alarak dışarıya çıktı. Bir süre bekleyen genç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisini ihbar etti.

ANNENİN DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri evin kapısının kapalı olması nedeniyle içeri giremedi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, korkunç tabloyla karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde baba Selahattin K.'nin öldüğünü tespit ederken ağır yaralanan anneye yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan annenin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.