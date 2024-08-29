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Aile içi kavga kanlı bitti! Babasını öldürüp annesini yaraladı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 00:40 Güncelleme: 29.08.2024 01:21
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Aile içi kavga kanlı bitti! Babasını öldürüp annesini yaraladı

Bursa'da kan donduran bir olay yaşandı. Anne ve babanın kavgasına karışan en büyük oğul eline aldığı bıçakla dehşet saçtı. Bıçakla babasını öldüren şahıs ardından annesini ağır yaraladı. Korkunç olay sonrası karakola giderek teslim olan şahıs gözaltına alınırken 2 kardeşi ise koruma altına alındı.

Bursa'da anne ve babasının kavgasına dahil olan ailenin en büyük oğlu, eline aldığı bıçakla dehşet dolu dakikalar yaşattı. Şahıs elindeki bıçakla babasını öldürdükten sonra annesini de ağır yaraladı.

ANNE BABANIN KAVGASINDA KANLI SON!

Olay, Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Selahattin K. ve kimliği öğrenilemeyen anne arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Ölen baba Selahattin Karatay'ın fotoğrafı.Ölen baba Selahattin Karatay'ın fotoğrafı.

BABA KATİLİ OLDU

Anne ve babanın tartışmasına ailenin en büyük oğlu olan A.K. dahil oldu. A.K. mutfaktan eline aldığı bıçakla baba Selahattin K.'yi ve annesini defalarca bıçakladı. Panik yapan A.K., kardeşlerini alarak dışarıya çıktı. Bir süre bekleyen genç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisini ihbar etti.

ANNENİN DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri evin kapısının kapalı olması nedeniyle içeri giremedi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, korkunç tabloyla karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde baba Selahattin K.'nin öldüğünü tespit ederken ağır yaralanan anneye yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan annenin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KENDİNİ İHBAR ETTİ GÖZALTINA ALINDI

Olaydan hemen sonra gözaltına alınan A.K., jandarma karakoluna götürülürken 2 kardeşi ise koruma altına alındı. Aynı binada yaşayan komşuları yaşanan olaydan sonra eve girmekte tedirginlik yaşıyor.

2 hafta önce binaya taşındıkları öğrenilen ailenin kimseyle sohbet etmediği ve çevreden de tanınmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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