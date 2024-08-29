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Kuzey Marmara Otoyolu'nda yangın! Araç küle döndü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 01:43 Güncelleme: 29.08.2024 01:44
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda yangın! Araç küle döndü

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bir araçta yangın çıktı. Hafif ticari araç alev topuna döndü ve kullanılamaz hale geldi.

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