Sitelere mini hastane zorunluluğu geliyor! 1 ay içinde kurulacak
Sağlık Bakanlığı, başta Maymun Çiçeği olmak üzere olası salgın hastalıklar ve mevcut hastanelerin yükünü azaltmak amacıyla önemli bir karar aldı. 150’den fazla bağımsız bölümü bulunan sitelerde mini hastane ya da sağlık odası zorunluluğu getirilecek. 1 ay içinde kurulması planlanan hastaneler, tüm Türkiye’de olacak.
Sağlık Bakanlığı, başta Maymun Çiçeği olmak üzere olası salgın hastalıklar ve mevcut hastanelerin yükünü azaltmak amacıyla önemli bir karar aldı. Bundan böyle, 150'den fazla bağımsız bölümü bulunan sitelerde mini hastane ya da sağlık odası zorunluluğu getirilecek. Bu kapsamda, sitelerde 7/24 hizmet verecek tam donanımlı sağlık odaları kurulacak. Bu odalarda hemşireler görev alacak ve önceden öngörülemeyen durumlar için hızlı müdahale imkanı sağlanacak.
Sabah Gazetesi'nden Metin Can'ın haberine göre Projenin hayata geçmesiyle salgın hastalıkların yayılmasının önüne geçilmesi, yaşlılara kolaylık sağlanması ve trafik yoğunluğunun azalması gibi birçok avantaj elde edilecek. Geçtiğimiz hafta Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği yetkilileri, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, toplu konut alanlarında sağlık odalarının kurulmasını öngören proje hakkında anlaşmaya varıldı.
Bakan Memişoğlu, projeyi onaylayarak tüm Türkiye'de uygulanması için gerekli talimatları verdi. Proje kapsamında, sitelerin ortak kullanım alanlarından biri Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilecek ve bakanlık bu alanlarda gerekli çalışmaları başlatacak.
MAYMUN ÇİÇEĞİNE HAZIRLIK
Bu sayede, tansiyon ölçümleri, düzenli enjeksiyonlar, yaralanmalar ve bulaşıcı hastalıkların etkilerinin asgari düzeye indirilmesi gibi hastane müdahalesine gerek duyulmayan durumlar, site içindeki sağlık odalarında çözülebilecek. Ayrıca, bu uygulama ile şehir trafiği ve hastanelerdeki yoğunluğun da azalması hedefleniyor. Proje, tüm dünyada beklenen veya olası maymun çiçeği salgını gibi durumlara karşı da önceden hazırlıklı olunmasını sağlayacak.
İSTİHDAMA KATKI
Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, bu projenin sağlık sektöründeki istihdama da katkı sağlayacağını vurguladı. Proje ile birçok hemşire ve sağlık personeli toplu konut alanlarında istihdam edilecek.
Dernek, 81 il başkanlığı ve üyeleriyle birlikte Sağlık Bakanlığı ile entegre bir şekilde çalışacak. Sandalcı, Kovid-19 sürecinde profesyonel yönetim şirketlerinin öneminin arttığını belirterek, bu projenin yalnızca Türkiye için değil, dünya genelindeki diğer ülkelere de örnek teşkil edebileceğini ifade etti.
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