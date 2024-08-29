Sitelere mini hastane zorunluluğu geliyor! 1 ay içinde kurulacak

Sağlık Bakanlığı, başta Maymun Çiçeği olmak üzere olası salgın hastalıklar ve mevcut hastanelerin yükünü azaltmak amacıyla önemli bir karar aldı. Bundan böyle, 150'den fazla bağımsız bölümü bulunan sitelerde mini hastane ya da sağlık odası zorunluluğu getirilecek. Bu kapsamda, sitelerde 7/24 hizmet verecek tam donanımlı sağlık odaları kurulacak. Bu odalarda hemşireler görev alacak ve önceden öngörülemeyen durumlar için hızlı müdahale imkanı sağlanacak.