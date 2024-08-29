Başıboş köpek saldırısında CHP’li İBB’ye sorumsuzluk cezası!

HAYVAN BAKIMEVLERİNE GÖTÜRÜLMESİ ZORUNLU



Ayrıca kararda Hayvanları Koruma Kanununa göre sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların bakımevine götürülmesinin zorunlu olduğu ifade edilerek yönetimin bu hizmetlerin işleyişini kontrol etmek ve yürütülmesini sağlamakla da yükümlü olduğu belirtildi.