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Kırklareli'nde 25 düzensiz göçmen yakalandı! 2 kişi tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 29.08.2024 08:55
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Kırklareli’nde 25 düzensiz göçmen yakalandı! 2 kişi tutuklandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan bir TIR'ın dorsesine saklanmış 25 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler Geri Gönderme Merkezine yollanırken, insan kaçakçılığı yapan 2 kişi de tutuklandı.

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