İzmir'de öldürülen çocukların amcası A Haber'e konuştu: İlaç verilmiş ya da tehdit edilmiş olabilir...
İzmir'in Bornova ilçesinde babaları Vesim Şimşek tarafından öldürülen Ceylin, Cemre ve Nira Şimşek toprağa verilirken baba Şimşek de intihar etti. Yaşanan acı olay sonrası çocukların amcası A Haber'e konuşurken "Ben ilaç verilmiş olabileceğini düşünüyorum. Ruh hali bizden iyiydi. Daha cana yakın ve konuşkandı." ifadelerini kullandı. Şimşek ayrıca katil baba için "Biri vurmuş olabilir, kardeşimi tehditle götürmüş olabilirler. Başka biri vurup buna "ben vurdum" dedirtmiş olabilir." dedi. İşte detaylar...
İzmir'de 4 çocuğundan 3'ünü silahla öldürüp birini yaralayan baba Vesim Şimşek intihar ederek hayatına son verdi.
BABA İNTİHAR ETTİ
Bornova ilçesi Altındağ Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Vesim Ş, Çınar mevkisine yakın araziye getirdiği 4 çocuğuna tabancayla ateş etti. Baba, aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine belirtilen bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri çocuklardan Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş'nin (14) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cenazeler, vatandaşlar tarafından bulunduğu noktadan yaklaşık 1,5 kilometre taşınarak cenaze aracına konuldu ve İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İnşaat işlerinde çalıştığı öğrenilen Vesim Ş'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.
Baba Vesim Ş'nin akrabası Mustafa Karadaş (56) yaptığı açıklamada "Gel bak ben seni seviyorum, ayrılmayalım, çocuklarımız var. Daha küçük 2 yaşında, emzik emiyor' demiş. O da demiş ki 'ben gelemem." ifadelerini kullandı.
ANNE FERYAT ETTİ: BEN HANGİNİZE YANAYIM
Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş'nin (14) cenazeleri, Yörük Mahallesi'ndeki Hazreti Ömer Camisi'ne getirildi.
Tabutları, cami avlusundaki musalla taşına yan yana konulan kardeşlerin cenaze namazını Salihli Müftüsü Ali Çebi kıldırdı. Müftü Çebi, "Çocuklar zaten cennetlik, günahsızlar, helallik almaya gerek yok. Onlar çocuktur, cennete gideceklerdir." dedi.
Öte yandan yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen anne Naciye Ş, çocuklarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Anne Naciye Ş. feryat ederek, "Ben hanginize yanayım annem, sana mı yanayım ona mı yanayım. Nira'yı kardeşlerinin arasına gömün, ablası (Nira) kardeşlerine sahip çık. Hanginize yanacağımı şaşırdım." ifadelerini kullandı.
Öldürülen çocukların amcası Şimşek A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
"ÇOCUKLARI GÖRÜNCE YERE DÜŞTÜM"
Ben inanamıyorum. Kardeşi olarak inanmıyorum. Bu işte başka bir şey var. Biz olaydan 3-4 gün önce görüştük. Karısıyla sorunları vardı ama bu herkeste olabilir. Çocukları görünce yere düştüm.
"İLAÇ VERMİŞ OLABİLİRLER"
Telefonda konuştuk ve çok normaldi. Hanımından dert yandı biraz. Ben eve geldim Cemre duvarı bakıyordu. Ben de Veysi'ye "Oğlum bak çok üzülüyor git eşini al getir" dedim. Ben ilaç verilmiş olabileceğini düşünüyorum. Ruh hali bizden iyiydi. Daha cana yakın ve konuşkandı.
TEHDİT Mİ EDİLDİ?
Çocuklarına on numara bakıyordu. 50-60 bin TL aylık geliri vardı. Burada başka bir şey var. Biri vurmuş olabilir, kardeşimi tehditle götürmüş olabilirler. Başka biri vurup buna "ben vurdum" dedirtmiş olabilir. Biz 8 kardeşiz ve çok sevilen bir aileyiz.
Benim ağabeyim böyle bir şey yapamaz. Ben yapardım o yapmazdı. Ona tak etse de yapmazdı. Karısına kızsa da yapamazdı. Dünyası yıkılsa yapamaz.
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