İzmir’de öldürülen çocukların amcası A Haber’e konuştu: İlaç verilmiş ya da tehdit edilmiş olabilir...

TEHDİT Mİ EDİLDİ?

Çocuklarına on numara bakıyordu. 50-60 bin TL aylık geliri vardı. Burada başka bir şey var. Biri vurmuş olabilir, kardeşimi tehditle götürmüş olabilirler. Başka biri vurup buna "ben vurdum" dedirtmiş olabilir. Biz 8 kardeşiz ve çok sevilen bir aileyiz.

Benim ağabeyim böyle bir şey yapamaz. Ben yapardım o yapmazdı. Ona tak etse de yapmazdı. Karısına kızsa da yapamazdı. Dünyası yıkılsa yapamaz.