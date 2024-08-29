29 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Antalya'da korkunç olay! Falezlerden düşen kadını deniz polisi kurtardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi Tülay Tosun
Giriş: 29.08.2024 14:48
ABONE OL
Antalya’da korkunç olay! Falezlerden düşen kadını deniz polisi kurtardı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşerek yaralanan kadın, deniz polisince kurtarıldı. Sevilya A. ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör