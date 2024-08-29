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Edirne'de göçmen operasyonu! 38 kaçak yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 14:57 Güncelleme: 29.08.2024 14:58
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Edirne’de göçmen operasyonu! 38 kaçak yakalandı

Son dakika bilgisine göre Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lale paşa ilçesinde 12 Suriye uyruklu ve Uzunköprü ilçesinde de nereden geldiği belli olmayan 26 kaçak olmak üzere toplamda 38 kaçak yakalandı.

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