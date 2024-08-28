Şule Yüksel Şenler vefatının 5. yılında kabri başında anıldı

AK Parti milletvekili ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta

"ŞULE ABLA'NIN MÜCADELESİNİ ANLATABİLMEK İÇİN..."

Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından düzenlenen anma törenine, Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta da katıldı. Usta kısa bir konuşma yaparken, "Onun bize bıraktığı emanetine sahip çıkmak, yeni nesillere bu ruhu aktarmak için, onun bıraktığı o mücadeleyi anlatabilmek için ve dünyanın gidişatında bir nebze dahi olsun adaleti, doğruluğu, iyiliği, insanlığı, merhameti, sevgiyi, İslamiyeti doğru bir şekilde anlatmayı bize nasip ederse, bu vakıfla birlikte bu hizmetle beraber Şule Abla'nın mirasıyla beraber çok mutlu ve mesut olacağız inşallah." dedi.