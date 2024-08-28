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Patpat dehşeti can aldı! Korkunç kazada ölü ve yaralılar var

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 20:23 Güncelleme: 28.08.2024 20:24
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Patpat dehşeti can aldı! Korkunç kazada ölü ve yaralılar var

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Çaylıoğlu köyünde freni boşalan patpat dehşet saçtı. Yokuş aşağı giden patpat devrildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

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