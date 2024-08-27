Bodrum’da korkunç kaza! Hatalı sollama yapan otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil sürücüsü Yasin Ö., ağır yaralanırken, yanındaki Ersan Akbay ise hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Kadir Ç. ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.