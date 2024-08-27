Yanlışlıkla 2 kişiyi tüfekle vurdu! Saçmalar kamyonetteki kişilere isabet etti
Ankara'da Ö.A.’nün (40) otomobilin bagajından alırken kazara ateş alan tüfeğinden çıkan saçmalar, yoldan geçen kamyonetteki 2 kişiye isabet etti. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olay, saat 13.00 sıralarında Çankaya ilçesi Necatibey Caddesi'ndeki Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Silah ruhsatı almak için emniyet müdürlüğüne gelen Ö.A.'nün (40) otomobilin bagajından çıkardığı tüfek kazara ateş aldı.
SİLAHI BOŞALTIRKEN YANLIŞLIKLA ATEŞLEDİ
Tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen 35 BJC 655 plakalı kamyonete isabet etti. Kamyonette bulunan F.G. (21) ve B.D. (28) hafif yaralandı. Saçmalardan biri de caddede park halindeki bir otomobilin camını deldi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Ö.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Bölgede esnaf olan Fatih Onat, "Tam karşımızdaki araçta 2 kişi aracın arkasında silahı boşaltmaya çalışıyordu. Bayağı bir uğraştılar, o arada silah patladı. Patlayınca bir hengame oldu. Arkamızdaki kamyonetteki 2 arkadaş vurulmuş. Silahı boşaltırken, o anda yanlışlıkla silahın ateşlenmesi ile oldu. Şans eseri geçen kamyonetteki arkadaşa isabet etti" dedi.
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