Mersin’de öğretmeni öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 47 yaşındaki 2 çocuk annesi öğretmeni öldüren şüpheli tutuklanırken, katil cinayeti kadının kendisinden ayrılmak istemesi üzerine işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Zanlı M.O.'nun ifadesinde, "Bıçağı korkutmak amaçlı Derya'ya doğru tuttum. Derya'da bana 'Ben bıçaktan korkmam' dedi. Ben bıçağı Derya'nın omzuna saplamaya çalıştım, fakat Derya refleksle boynunu çevirince bıçak boynuna saplandı, yere düştü" diyerek kendisini savunduğu ortaya çıktı.



Olay, önceki gün Ayaş Yemişkumu Mahallesi Sebaste Caddesi'ndeki bir yazlık sitede yaşandığı ortaya çıkmıştı. Alınan bilgiye göre, 47 yaşındaki 2 çocuk annesi matematik öğretmeni Derya Demir'den 6 gündür ailesi haber alamadı. 6 gündür yapılan aramalara rağmen bulunamayan Demir'in cenazesi dün sitede babasının evinin karşısındaki yazlık dairede bulundu. Eşyalı yazlık daireden gelen kötü kokular üzerine kayıp kadının aile bireyleri tarafından çağrılan çilingirle kapı açıldı. Kapı açıldığında kayıp öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma ve savcının yaptığı inceleme sonrasında kadının cansız bedeni otopsi için önce ilçe devlet hastanesine ardından da Mersin Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yapılan otopside kadının boğaz kısmından iki kez bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.