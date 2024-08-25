Mersin'de korkunç cinayet! Kayıp öğretmen Devrim Emir ölü bulundu! Polis her yerde o ismi arıyor
Mersin'de günlerdir kendisinden haber alınamayan matematik öğretmeni Devrim Emir, evinde cansız şekilde bulundu. Evinden gelen kötü koku ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler Emir'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Emir'in erkek arkadaşı olan M.O.'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir yazlık sitede kötü koku gelmesi üzerine girilen dairede 6 gündür kendisinden haber alınamayan matematik öğretmeni Devrim Emir'in (47) cansız bedeni bulundu. Jandarma, bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen 2 çocuk annesi Emir'in erkek arkadaşı M.O.'nun yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, ilçeye bağlı Ayaş Yemişkumu Mahallesi'ndeki yazlık sitede meydana geldi. Matematik öğretmeni Devrim Emir'in kaldığı daireden gelen kötü koku üzerine komşuları durumu jandarmaya bildirdi.
Çilingirle kapısı açılan daireye giren ekipler, ailesinin 6 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 2 çocuk annesi Emir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemede Emir'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.
İncelemenin ardından daireden çıkarılan Emir'in cansız bedeni, otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma, cinayet şüphelisi olarak değerlendirilen Emir'in erkek arkadaşı M.O.'nun yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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