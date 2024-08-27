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Manisa'da FETÖ firarisi şahıs yakalandı! İşlemlerin ardından tutuklandı...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 15:43
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Manisa’da FETÖ firarisi şahıs yakalandı! İşlemlerin ardından tutuklandı...

Manisa'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan A.A. ekipler tarafından yakalandı. A.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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