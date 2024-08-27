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Çekiciyle taşınan aracın lastiklerinden çıktı! Tam 40 kilo 500 gram

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 13:34
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Çekiciyle taşınan aracın lastiklerinden çıktı! Tam 40 kilo 500 gram

Son dakika haberine göre Bolu'da çekiciyle taşınan aracın lastiklerine gizlenmiş 40 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 6 zanlı gözaltına alındı.

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