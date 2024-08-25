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Konya'da korkunç olay! 20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 13:18 Güncelleme: 25.08.2024 13:19
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Konya’da korkunç olay! 20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan Mehmet Emin Aktan (20) evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. yapılan incelemelere göre, gencin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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