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Yağışlar dolayısıyla mahsur kalan 1065 kişi tahliye edildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 13:05
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Yağışlar dolayısıyla mahsur kalan 1065 kişi tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bazı illerde etkili olan yağışlar nedeniyle mahsur kalan 1065 kişinin güvenli alanlara taliye edildiğini bildirdi.

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