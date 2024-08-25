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Motosikletle tünelin duvarına çarpan 2 genç hayatını kaybetti

Giriş: 25.08.2024 13:42 Güncelleme: 25.08.2024 13:43
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Motosikletle tünelin duvarına çarpan 2 genç hayatını kaybetti

Gaziantep'te tünelin duvarına çarpan motosiklette bulunan 2 genç hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

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