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Kırıkkale'de yağmur kazaya davetiye çıkardı: 3 araç çarpıştı, 4 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 16:16 Güncelleme: 25.08.2024 16:16
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Kırıkkale’de yağmur kazaya davetiye çıkardı: 3 araç çarpıştı, 4 yaralı

Kırıkkale'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda meydana gelen üç araçlı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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