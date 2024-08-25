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Beylikdüzü'nde kaldırımda oturan çocuklara araba çarptı! 1'i ağır 4 çocuk yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 16:16 Güncelleme: 25.08.2024 16:23
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Beylikdüzü’nde kaldırımda oturan çocuklara araba çarptı! 1’i ağır 4 çocuk yaralı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir kişi otomobiliyle kaldırımda oturan çocuklara çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 4 çocuk yaralandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. O anlar kameralara yansıdı

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi Marmara Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü S.A., 34 DM 6170 plakalı otomobille seyir halindeydi. S.A. virajı dönmek için manevra yaptığı sırada otomobille kaldırımda oturan 4 çocuğa çarptı. Ardından zincir marketin camına çarpan otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.

Olay anından bir kareOlay anından bir kare

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Zümra K. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay anından bir kareOlay anından bir kare

Yaralanan Miray K. ve kazayı hafif sıyrıklarla atlanan diğer 2 çocuk da ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. 4 saat süren bir ameliyat geçiren Zümra K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü S.A. ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay anından bir kareOlay anından bir kare

OLAY ANI KAMERADA

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 4 çocuğun kaldırımda oturduğu, bu sırada virajı dönen otomobilin çocuklara çarparak üzerlerinden geçtiği anlar görülüyor. Kazanın ardından, 1 çocuğun ayağa kalkarak kaçmaya çalıştığı anlar da görüntüler arasında yer alıyor. Kaza sonrasında yaşananlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BİRİNİN DURUMU AĞIR"

Olayın yaşandığı caddede esnaflık yapan Mahmut Çelilli, "Kaza sokağın arasına dönerken bayan, direksiyon hakimiyetini kaybediyor, kaldırımda oturan 4 çocuğa çarpıyor.Birisinin durumu ağır galiba bildiğim kadarıyla, diğerinin ayağı kırılmış, diğer ikisi hafif yaralı. Duran bir araca da çarpıyor. Zaten bayan da şoktaydı. Çocukların ailesi biraz feryat ettiler. Ambulans geldi çocukları hastaneye götürdü" diye konuştu.

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