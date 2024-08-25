Beylikdüzü’nde kaldırımda oturan çocuklara araba çarptı! 1’i ağır 4 çocuk yaralı

Olay anından bir kare

OLAY ANI KAMERADA

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 4 çocuğun kaldırımda oturduğu, bu sırada virajı dönen otomobilin çocuklara çarparak üzerlerinden geçtiği anlar görülüyor. Kazanın ardından, 1 çocuğun ayağa kalkarak kaçmaya çalıştığı anlar da görüntüler arasında yer alıyor. Kaza sonrasında yaşananlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BİRİNİN DURUMU AĞIR"

Olayın yaşandığı caddede esnaflık yapan Mahmut Çelilli, "Kaza sokağın arasına dönerken bayan, direksiyon hakimiyetini kaybediyor, kaldırımda oturan 4 çocuğa çarpıyor.Birisinin durumu ağır galiba bildiğim kadarıyla, diğerinin ayağı kırılmış, diğer ikisi hafif yaralı. Duran bir araca da çarpıyor. Zaten bayan da şoktaydı. Çocukların ailesi biraz feryat ettiler. Ambulans geldi çocukları hastaneye götürdü" diye konuştu.