Beylikdüzü'nde kaldırımda oturan çocuklara araba çarptı! 1'i ağır 4 çocuk yaralı
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir kişi otomobiliyle kaldırımda oturan çocuklara çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 4 çocuk yaralandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. O anlar kameralara yansıdı
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi Marmara Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü S.A., 34 DM 6170 plakalı otomobille seyir halindeydi. S.A. virajı dönmek için manevra yaptığı sırada otomobille kaldırımda oturan 4 çocuğa çarptı. Ardından zincir marketin camına çarpan otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Zümra K. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralanan Miray K. ve kazayı hafif sıyrıklarla atlanan diğer 2 çocuk da ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. 4 saat süren bir ameliyat geçiren Zümra K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü S.A. ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
OLAY ANI KAMERADA
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 4 çocuğun kaldırımda oturduğu, bu sırada virajı dönen otomobilin çocuklara çarparak üzerlerinden geçtiği anlar görülüyor. Kazanın ardından, 1 çocuğun ayağa kalkarak kaçmaya çalıştığı anlar da görüntüler arasında yer alıyor. Kaza sonrasında yaşananlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
"BİRİNİN DURUMU AĞIR"
Olayın yaşandığı caddede esnaflık yapan Mahmut Çelilli, "Kaza sokağın arasına dönerken bayan, direksiyon hakimiyetini kaybediyor, kaldırımda oturan 4 çocuğa çarpıyor.Birisinin durumu ağır galiba bildiğim kadarıyla, diğerinin ayağı kırılmış, diğer ikisi hafif yaralı. Duran bir araca da çarpıyor. Zaten bayan da şoktaydı. Çocukların ailesi biraz feryat ettiler. Ambulans geldi çocukları hastaneye götürdü" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Çaykur Rizespor-FB maçı şifresiz mi?
- Bu kan grubuna sahip olanların zekası fişek gibi çıkıyor: A Rh (+), 0 Rh (-), AB, B, 0...
- Ve Netleşti: 10.250 TL üstü ve 28.900 TL altı maaş alana yatacak! Liste geldi, 22.000 TL o tarihlerde...
- Topuklarınızdaki çatlakları geçirecek yöntem! Bir haftada 1-2 kere yapmanız yeterli: Lokum gibi olacak!
- 2161 günle 6 yıl erken emeklilik piyangosu! SGK'dan anons yapıldı: 4600-5500 günle...
- YKS mazeret kayıt takvimi 2024 | Üniversite kayıtlarını kaçıranlara mazeret kayıtları ne zaman, şartları neler?
- ASELSAN iş başvuru ekranı 2024 | KPSS ŞARTSIZ ASELSAN 60 farklı kadroda alımlara başladı! İşte kadrolar ve başvuru detayları...
- 30 Ağustos'ta ek ders ücreti ödenir mi? Meb resmi tatillerde öğretmenlere ek ders sayılır mı, geçerli mi?
- Salak şoför kimdir, kaç yaşında, nereli? Barış Özer neden Google'da "salak şoför" etiketiyle çıkıyor, olayı ne?
- Tarihteki en güçlü devletler açığa çıktı! Osmanlı İmparatorluğu yıktı geçti: Ne Rus ne de Alman…
- Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri neler, öldürür mü? Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır, tedavisi var mı? Sağlık Bakanlığı duyurdu: İşte vaka sayısı...
- Lugano-Beşiktaş maçı canlı izle | UEFA AVRUPA LİGİ Lugano BJK maçı şiresiz, kesintisiz, full HD, donmadan izle!