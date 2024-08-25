25 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Şanlıurfa'da huzur uygulaması: 52 gözaltı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 16:13
ABONE OL
Şanlıurfa’da huzur uygulaması: 52 gözaltı

Şanlıurfa'da emniyet ve jandarma birimleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında aranan 52 şüpheli yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör