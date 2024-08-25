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Kırıkkale'de feci kaza! 3 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 00:49 Güncelleme: 25.08.2024 00:49
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Kırıkkale’de feci kaza! 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çarpışma sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, maddi hasar gören araçlar da çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

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