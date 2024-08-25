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Muş’ta trafik kazası! 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı var

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 00:46 Güncelleme: 25.08.2024 00:46
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Muş’ta trafik kazası! 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı var

Muş’ta iki otomobilin çarpışması sonucu korkunç bir kaza meydana geldi. Kazada 2’si ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

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