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Düğünde kan aktı! Gelin ve damadın ailesi birbirine girdi: 3 yaralı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 00:52
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Düğünde kan aktı! Gelin ve damadın ailesi birbirine girdi: 3 yaralı

Elazığ'da bir düğünde gelin ve damadın aileleri çıkan tartışma kavgaya döndü. Kavgada 3 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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