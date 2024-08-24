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Evinin balkonundan düşen görme engelli vatandaş hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 15:17 Güncelleme: 24.08.2024 15:18
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Evinin balkonundan düşen görme engelli vatandaş hayatını kaybetti

Kırıkkale'de evinin balkonundan düşen görme engelli H.A.U hayatını kaybetti. Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi.

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