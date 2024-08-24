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Trabzon ve Giresun'da denize girmeyin uyarısı! Valilikler duyurdu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 14:56
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Trabzon ve Giresun’da denize girmeyin uyarısı! Valilikler duyurdu...

Trabzon ve Giresun valilikleri, olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşları bugün ve yarın denize girmemeleri konusunda uyardı. İşte detaylar...

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