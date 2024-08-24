24 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 15:45 Güncelleme: 24.08.2024 15:47
ABONE OL
Yozgat’ta iki otomobil çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpışırken yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör