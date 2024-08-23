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Kırıkkale'de karşı şeride geçen tır otomobili altına aldı: 6 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 22:53
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Kırıkkale’de karşı şeride geçen tır otomobili altına aldı: 6 kişi yaralandı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir tır, karşı şeride geçerek bir otomobili altına aldı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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