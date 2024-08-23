Mersin’de otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü F.F.'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Her iki araçta yaralanan 6 kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.