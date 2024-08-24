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Çorum'da otomobil TIR'a çarptı: 4 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 00:29 Güncelleme: 24.08.2024 00:34
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Çorum’da otomobil TIR’a çarptı: 4 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin TIR’a arkadan çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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