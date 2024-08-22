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Timur Cihantimur cezaevinden sadece o kişiyi aramış! Katil aşık çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 10:00 Güncelleme: 22.08.2024 10:04
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Timur Cihantimur cezaevinden sadece o kişiyi aramış! Katil aşık çıktı

Lüks aracıyla ehliyetsiz şekilde karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye firar etmişti. Orada kaçtığı sırada yakalanarak cezaevine gönderilen Cihantimur'un telefon haklarını İstanbul'daki sevgilisini arayarak kullandığı ortaya çıktı.

İstanbul'da 1 Mart gecesi ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ve dört kişinin yaralanmasına sebep olan katil Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçmıştı.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur ABD'de böyle yakalanmıştıEylem Tok ve Timur Cihantimur ABD'de böyle yakalanmıştı

Türkiye tarafından haklarında kırmızı bülten çıkarılan anne oğul 106 gün sonra Boston'da yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'den kaçış anlarıEylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'den kaçış anları

KATİL AŞIK ÇIKTI
Avukatları "Psikolojisi iyi değil. Tahliye edilsin" talebinde bulunurken yeni bilgiler ortaya çıktı. Katil Timur Cihantimur sırılsıklam aşık çıktı.

Timur Cihantimur'un yakalandıktan sonra çekilen fotoğrafıTimur Cihantimur'un yakalandıktan sonra çekilen fotoğrafı

SADECE SEVGİLİSİNE TELEFON AÇTI
Katilin cezaevindeki telefon hakkında sadece İstanbul'daki sevgilisini aradığı ortaya çıktı. Babası Bülent Cihantimur ile iletişim kurmadı.

Hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci ve ailesiHayatını kaybeden Oğuz Murat Aci ve ailesi

OĞUZ MURAT ACİ'NİN EŞİ ŞÜKRİYE ACİ'NİN YÜREK YAKAN PAYLAŞIMI
Aci'nin dün 30. yaş günüydü. Eşi Şükriye Aci şu mesajı yazdı: Başımı yaslayacak bir omuz kalmadı. Seni benden aldılar. Ama sen iyi ki doğdun. İyi ki var oldun. Bu dünyadan öyle güzel geçtin ki herkesin yüreğine dokundun.

Katil Timur Cihantimur cezaevinde darp edildiKatil Timur Cihantimur cezaevinde darp edildi

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