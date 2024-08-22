Timur Cihantimur cezaevinden sadece o kişiyi aramış! Katil aşık çıktı

Hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci ve ailesi

OĞUZ MURAT ACİ'NİN EŞİ ŞÜKRİYE ACİ'NİN YÜREK YAKAN PAYLAŞIMI

Aci'nin dün 30. yaş günüydü. Eşi Şükriye Aci şu mesajı yazdı: Başımı yaslayacak bir omuz kalmadı. Seni benden aldılar. Ama sen iyi ki doğdun. İyi ki var oldun. Bu dünyadan öyle güzel geçtin ki herkesin yüreğine dokundun.