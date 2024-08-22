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Beylikdüzü'nde cadde üzerinde yürüyen adamı vurdular

ahaber.com.tr Haber Merkezi Tülay Tosun
Giriş: 22.08.2024 09:22 Güncelleme: 22.08.2024 09:28
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Beylikdüzü’nde cadde üzerinde yürüyen adamı vurdular

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde motosikletli kimliği belirsiz iki kişi, cadde üzerinde yürüyen Emirhan A.'ya birden fazla kez ateş etti. Talihsiz genç ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırganlar da olay yerinden hızla uzaklaştı.

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