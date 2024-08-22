Kağıthane'de Filistinli iş insanını öldürmüşlerdi! Suikastçıların Romanya’daki görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde Filistinli olduğu öğrenilen iş insanına susturuculu silahla saldırı düzenlendi. İki Filistinliye yönelik suikastla ilgili tespit edilen 3 şüpheli olaydan 2.5 saat sonra yurtdışına çıkış yaptığı öğrenilmişti. O şüpheliler İstanbul emniyetinin hızlı yazışması ve koordinesi sayesinde Romanya'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Romanya'da polisler tarafından araca bindirildiği anların görüntüsü ortaya çıktı.
Kağıthane'de park halinde olan otomobilde bulunan ve Filistinli oldukları öne sürülen kişilere yönelik maskeli kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Baretta marka susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda aracın şoför koltuğunda oturan Anas Abdel K.(30) hayatını kaybetti.
Ön koltukta oturan arkadaşı Fadı M. (31) ise camdan çıkıp bir çiğköfteciye sığındı ama saldırgan peşinden gidip orada ağır yaralamıştı.
Olayda ikilinin korumalığını yapan emekli asker Eray K. ise bacağından yaralanmıştı.
Konuyla ilgili İstanbul polisi hemen harekete geçti yapılan çalışmalarda ifadesi alınan E.K. 3 gün önce emlak ve gayrimenkul işi yapan Anas El K. ve Fadı M.'nin yanında işe başladığını ve emekli asker olduğunu söyledi.
İddiaya göre 3 kişi Zeytinburnu'nda araçla Kağıthane'ye gelmiş burada S.A.Z. isimli yine Filistinliyle görüşmüşlerdi.
ROMANYA'DA YAKALANDILAR
Olayın ardından konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul polisi 4 kişiyi gözaltına alırken olayın asıl faillerinin Kırlareli'nden yurtdışına çıkış yaptıklarını tespit etti.
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