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"Tamirciyim" dedi 6 dakikada 5 bin liralık hırsızlık yaptı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 14:18
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Tamirciyim dedi 6 dakikada 5 bin liralık hırsızlık yaptı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir şahıs, girdiği camide tornavidayla sadaka kutusunu açarak içerisindeki 5 bin lirayı 6 dakikada çaldı. Hırsız kendisini fark eden kişiyi ise "Tamirciyim, sadaka kutusunu tamir ediyorum" diyerek kandırdı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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